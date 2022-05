O presidente do Equador, Guillermo Lasso. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, confirmou nesta terça-feira a venda de um dos dois aviões presidenciais do país para a Colômbia por US$ 8 milhões.

O avião em questão é um Embraer Legacy EMB-135-BJ, com capacidade para 14 passageiros que foi adquirido pelo Equador em 2008, na época em que Rafael Correa esteve na presidência (2007-2017), por cerca de US$ 28 milhões.