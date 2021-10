28 out 2021

EFE Quito 28 out 2021

O presidente do Equador, Guillermo Lasso. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta quarta-feira que vai enviar ao parlamento um projeto de lei que pretende autorizar a derrubada de aviões irregulares no espaço aéreo do país, em resposta a um problema crescente de tráfico de drogas.

"Em breve apresentaremos à Assembleia Nacional uma lei para autorizar a derrubada de aeronaves irregulares cujos pilotos não aceitem as ordens da Força Aérea Equatoriana", disse Lasso em uma cerimônia militar por ocasião do 101º aniversário desse ramo das Forças Armadas do país.