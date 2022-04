O presidente do Equador, Guillermo Lasso, propôs nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva junto a seu homólogo da Argentina, Alberto Fernández, a criação de "uma grande zona de livre comércio" na América Latina para poder negociar com outras regiões do mundo de maneira "mais potemte".

Ambos os presidentes falaram à imprensa após realizarem um encontro bilateral na Casa Rosada, em Buenos Aires, no qual, entre outros assuntos, discutiram a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que é presidida pela Argentina durante 2022.