O candidato de centro-direita, Guillermo Lasso está muito perto de ser eleito presidente do Equador e já discursou como vencedor das eleições deste domingo ao liderar a disputa com 5,04 pontos percentuais de vantagem para o oponente, Andrés Arauz, com 97,22% dos votos apurados.

"Este é um dia histórico, um dia em que todos os equatorianos decidiram seu futuro, expressaram com seu voto a necessidade de mudança e o desejo de dias melhores para todos", declarou Lasso diante de apoiadores reunidos em Guayaquil.