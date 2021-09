A companhia aérea Latam informou nesta quarta-feira que conseguiu um novo financiamento de até US$ 750 milhões como parte de seu plano de saída do Capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos, ao qual a empresa recorreu no ano passado devido à pandemia de covid-19.

A proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo tribunal encarregado do caso, "permitirá o acesso a melhores condições de financiamento, gerando economias significativas e beneficiando os os credores", disse Ramiro Alfonsín, vice-presidente de finanças do grupo, em comunicado.