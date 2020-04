A companhia Latam anunciou nesta quinta-feira que está suspendendo todos os voos internacionais da companhia devido às restrições sanitárias impostas por vários países para evitar a propagação do novo coronavírus, mas manterá voos domésticos no Brasil e no Chile.

A Latam já havia reportado semanas antes a redução de quase todas as suas frequências internacionais, deixando apenas os que ligam Santiago a São Paulo, Los Angeles e Miami. Também havia aviões saindo da capital paulista rumo às duas cidades americanas.

A partir da próxima segunda-feira até o final deste mês, a frota internacional da Latam permanecerá em terra e a companhia aérea só operará internamente no Brasil e no Chile.

A empresa também explicou através de um comunicado que a situação será avaliada em função das necessidades e da demanda, que havia sido drasticamente reduzida desde que o coronavírus começou a chegar na América do Sul, onde opera a maior parte de seus voos.

Atualmente, as Américas têm 493.173 casos confirmados de COVID-19 em um total de 54 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), além de 17.038 mortes devido à doença, sendo os Estados Unidos o país mais afetado.

Além disso, muitas nações ao redor do mundo fecharam suas fronteiras para evitar a propagação descontrolada do SARS-CoV-2, o que afeta diretamente as viagens internacionais. EFE

