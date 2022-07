Os latinos e negros nos Estados Unidos investiram mais do que os brancos em criptomoedas, com a esperança de uma riqueza rápida e muito mais equitativa, sonho que deu lugar à decepção para muitos após o colapso destes ativos digitais.

Bitcoin, a criptomoeda mais popular, que chegou a valer mais de US$ 67 mil em novembro do ano passado, hoje custa cerca de US$ 22 mil.