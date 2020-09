O furacão Laura causou prejuízos nos Estados Unidos avaliados em US$ 9 bilhões (cerca de R$ 48,5 bilhões), enquanto os danos somam cerca de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) no Caribe, onde passou como uma tempestade tropical, segundo estimativa preliminar apresentada nesta segunda-feira por Karen Clark & Company (KCC).

A empresa, especializada em gestão de risco de desastres, estima o dano causado por Laura nos Estados Unidos em US$ 9 bilhões, onde atingiu como um poderoso furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, na última quinta-feira, na costa da Louisiana e causou pelo menos 15 mortes.