O Comando Sul dos Estados Unidos, com sede na Flórida, anunciou nesta sexta-feira que a tenente-general Laura J. Richardson tomará posse no dia 29 de outubro como a primeira mulher a liderar a instituição do Exército que coopera em temas de segurança com os governos da América Latina e do Caribe.

Richardson, de 57 anos e que antes da cerimônia de troca de comando será promovida a general, substituirá o almirante da Marinha Craig S. Faller, que assumiu o cargo em novembro de 2018.