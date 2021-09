A lava do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, já cobriu 258 hectares e atingiu 686 edificações, destruindo 589, de acordo com informações do sistema de monitoramento por satélite Copérnico, divulgadas nesta terça-feira.

Na comparação com o balanço recente emitido pelo sistema, mantido pela União Europeia, são mais 76 edificações danificadas e 20,5 hectares devastados.