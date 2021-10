6 out 2021

EFE Santa Cruz de La Palma (Espanha) 6 out 2021

A lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na Espanha, já tem mais de 1,2 quilômetro de largura máxima e ocupa 420 hectares, com um perímetro de 36,24, conforme divulgou nesta quarta-feira o Departamento de Segurança Nacional do país europeu (DSN).

Os fluxos do magma seguem fluindo em direção ao mar, e o delta formado pela lava que entra em contato com a água cobre agora uma área de 36 hectares.