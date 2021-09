A lava lançada pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na Espanha, já cobre mais de 166 hectares e destruiu 350 imóveis, segundo dados divugados nesta quinta-feira pelo sistema de monitoramento europeu por satélites Copérnico.

Em observações realizadas ontem, às 15h26 de ontem (pelo horário de Brasília), mostram um avanço de 14 hectares da lava, na comparação com a analise feita 36 horas antes, com aumento em 30 no saldo de construções arrasadas.