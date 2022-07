O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusou nesta quarta-feira, na Etiópia, os Estados Unidos e "seus aliados" de tentarem impor a outros Estados "seus modelos de vida" por interesse próprio, sem deixar que a África encontre suas próprias soluções para seus problemas.

"A Rússia está empenhada em fazer com que todos os membros da comunidade internacional, incluindo os membros permanentes do Conselho de Segurança (da ONU), respeitem os direitos dos africanos a fim de encontrar soluções africanas para os problemas africanos", disse Lavrov em entrevista coletiva com o chanceler etíope, Demeke Mekonnen.