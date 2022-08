O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, advertiu nesta terça-feira que não haverá "misericórdia" com os perpetradores do assassinato de Darya Dugina, filha do líder do movimento neo-eurasianista, Alexandr Dugin, ocorrido no último sábado.

"Considero que foi um crime bárbaro para o qual não pode haver perdão", disse em entrevista coletiva.