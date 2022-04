O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira que as negociações do país com a Ucrânia estão "estancadas" e acusou o regime de Kiev de não responder à mais recente proposta de acordo feita por Moscou, apresentada cinco dias atrás.

"A proposta que transmitimos aos negociadores ucranianos, elaborada levando em conta os comentários que eles formularam, seguem sem resposta", disse o chanceler, em entrevista coletiva concedida junto com o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Mukhtar Tleuberdi.