O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse nesta terça-feira, durante uma visita a Uganda, que o papel da África na política externa russa está aumentando, enquanto os contatos com o Ocidente diminuem.

"O papel do continente africano em nossa política externa aumentará e de forma significativa. Isso acontecerá independentemente do que acontecer nas relações com o Ocidente", declarou Lavrov em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente ugandense, Yoweri Museveni.