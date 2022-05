O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, informou nesta quinta-feira aos demais chanceleres do Brics sobre a campanha militar da Rússia na Ucrânia durante uma reunião ministerial do grupo formado também por Brasil, Índia, China e África do Sul.

"Lavrov relatou em detalhes os principais aspectos do desenvolvimento da situação na Ucrânia no âmbito da operação militar especial", disse o Ministério das Relações Exteriores russo em comunicado.