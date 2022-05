O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, negou nesta segunda-feira que o presidente do país, Vladimir Putin, sofra de algum problema de saúde.

"O presidente Putin aparece publicamente todos os dias. Vocês podem vê-lo nas telas, ouvir seus discursos. Não creio que as pessoas em seu perfeito juízo possam ver um sintoma de doença neste homem", disse Lavrov em uma entrevista às emissoras francesas "TF1" e "LCI".

O motivo da declaração foi a divulgação, nos últimos meses, de reportagens e especulações em redes sociais sobre uma suposta doença grave de Putin.

Na entrevista, de 15 minutos de duração, Lavrov também defendeu a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia e insistiu que o objetivo é "desnazificar" o país vizinho e defender a população de língua russa.

Ele criticou as ações da União Europeia no conflito, acusando-a de agir como vassala dos Estados Unidos e de ter planejado as sanções à Rússia antes mesmo da invasão à Ucrânia.

Questionado sobre o sofrimento da população ucraniana e a morte de milhares de civis, Lavrov acusou o exército ucraniano e supostos "batalhões neonazistas" de usarem cidadãos comuns como escudos para proteger equipamentos militares.

"Se a operação está demorando tanto, é porque o exército russo pediu para evitar atacar a infraestrutura civil a qualquer custo", disse Lavrov, que não respondeu à pergunta do apresentador sobre o estado devastador de cidades como Mariupol.

Os objetivos da Rússia, segundo Lavrov, são "proteger os civis em (a região de) Donbass, desmilitarizar a Ucrânia e impedir a presença de armas que representem uma ameaça para a Rússia, restabelecer a língua russa e retirar o exército ucraniano das regiões de Donetsk e Lugansk" e do resto do território onde há pessoas "que não querem romper os laços com a Rússia".

Para Lavrov, as sanções da UE são "histéricas" e "mostram impotência", já que, segundo ele, "o principal perdedor nesta guerra é a Europa". EFE