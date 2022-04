O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta quinta-feira que houve um retrocesso nas negociações de paz com a Ucrânia, devido uma mudança na postura do país vizinho sobre a península da Crimeia e o Donbas, entre outros temas.

"A incapacidade de chegar a acordos caracteriza uma vez mais as autênticas intenções de Kiev e sua política de estender e até abortar as negociações, através da renúncia dos entendimentos já alcançados", garantiu o chanceler, em gravação por vídeo difundida no Telegram. EFE Lavrov afirmou que ontem a delegação ucraniana apresentou "seu projeto de acordo", que abandonaria "pontos muito importantes" que foram pactuados na reunião realizada no último dia 29, em Istambul, na Turquia.