O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, viu um "avanço positivo" nas negociações com a Ucrânia em Istambul, nas quais Kiev apresentou propostas para a conter o conflito que atendem as principais demandas do Kremlin.

"Avaliamos os resultados das negociações de ontem em Istambul como um avanço positivo. Isto ainda não é um resultado definitivo", disse Lavrov aos jornalistas durante visita à China, de acordo com a imprensa russa.