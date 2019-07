O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, viajará de 23 a 27 de julho a Cuba, Brasil e Suriname em uma excursão latino-americana, informou nesta quarta-feira a Chancelaria russa.

Lavrov fará sua primeira escala em Havana, onde se reunirá com o presidente, Miguel Díaz-Canel, e com o chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez, com quem abordará a agenda bilateral e regional.