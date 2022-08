A líder de extrema-direita francesa Marine Le Pen assegurou nesta terça-feira que as sanções contra a Rússia foram "uma sucessão de fracassos" que não só não causaram o colapso da economia russa como a fortaleceram.

"As sanções só servem para fazer sofrer os cidadãos da Europa e em particular da França, a quem devemos aliviar. É preciso ter má fé para não perceber que, ao contrário do que diz nosso governo, a economia russa não está de joelhos", disse Le Pen, durante entrevista coletiva na Assembleia Nacional.