A empresa dinamarquesa de brinquedos Lego, que em março anunciou a suspensão dos envios de produtos à Rússia, informou nesta terça-feira à distribuidora da marca no país, Inventive Retail Group, o término do contrato com a companhia ao cessar definitivamente as vendas no território russo.

Liudmila Simushina, porta-voz da Inventive Retail Group, confirmou à Agência Efe a notificação por parte da Lego do término do contrato, que afeta 81 lojas.