Betty White, a lendária atriz da série de televisão "Super Gatas" (1985-1992), faleceu nesta sexta-feira aos 99 anos, informou o site especializado em celebridades "TMZ".

Ícone da televisão nos Estados Unidos e famosa em todo o mundo, White faria 100 anos no próximo dia 17 de janeiro.

A artista planejava comemorar seu centenário com "Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration", um filme que será lançado nos cinemas em meados de janeiro para comemorar a carreira e a vida de uma das atrizes mais queridas dos EUA, além de ser uma pioneira no mundo da televisão.

Além de "Super Gatas", White deixou sua marca em outras séries muito importantes na TV, como "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) e "A Vida com Elizabeth" (1952-1955).

Ela também se destacou por seu humor e personalidade como convidada em vários concursos de televisão.

Nos últimos anos de sua vida, tornou-se uma celebridade particularmente querida na Internet, ao ser a apresentadora com mais idade do "Saturday Night Live", em 2010, aos 88 anos e participou de filmes como "A Proposta" (2009) com Sandra Bullock e séries como "No Calor de Cleveland" (2010-2015).

A morte de Betty White tornou-se rapidamente um dos assuntos mais comentados no Twitter e muitos fãs ao redor do mundo lamentaram sua morte. EFE

