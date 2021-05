O ator Leonardo DiCaprio, a Direção do Parque Nacional de Galápagos e as organizações Island Conservation e Re:wild, anunciaram o investimento de US$ 40 milhões para apoiar a restauração das Ilhas Galápagos, no Equador, com base em décadas de esforços locais de conservação.

A iniciativa visa reunir apoio público e privado, incluindo governos, fundações, indivíduos, empresas e organizações, para enfrentar ameaças a Galápagos, segundo disse o Ministério do Ambiente e da Água do Equador em comunicado divulgado nesta segunda-feira.