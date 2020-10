27 out 2020

EFE Madri 27 out 2020

O líder opositor venezuelano Leopoldo López disse nesta terça-feira que o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, considera o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "um ditador" e está firmemente comprometido com eleições livres e democráticas no país sul-americano.

"A posição de Sanchez é claramente que Maduro é um ditador" e que "eleições livres e democráticas devem ser realizadas na Venezuela", disse Leopoldo Lopez em entrevista coletiva após se reunir em Madri com o chefe do governo espanhol, com quem teve uma reunião que ele descreveu como "muito cordial e positiva".