5 out 2021

O líder da oposição venezuelana Leopoldo Lópezt (C) durante o Oslo Freedom Forum 202, em Miami, nesta segunda-feira. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

O líder da oposição venezuelana Leopoldo López disse nesta segunda-feira que o julgamento por lavagem de dinheiro que o empresário colombiano Alex Saab enfrentará nos Estados Unidos revelará os níveis de corrupção do presidente Nicolás Maduro e também de países como a Rússia e o Irã, que ajudaram a manter o regime venezuelano.

Em entrevista à Agência Efe em Miami, López classificou como zombaria o fato de o governo da Venezuela ter proposto Saab (que esgotou todos os recursos legais para evitar ser extraditado por Cabo Verde) para as conversas com a oposição que acontecem no México.