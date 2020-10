30 out 2020

EFE Paris 30 out 2020

Uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda vai afastar o atacante Neymar dos gramados até o final de novembro, afirmou o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira.

Com isso, a expectativa é de que Neymar perca três partidas pelo Campeonato Francês no período (contra o Nantes, amanhã, e Rennes e Monaco, nos dias 7 e 20 de novembro), duas pela Liga dos Campeões (ambas contra o RB Leipzig, nos dias 4 e 24) e os dois próximos duelos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai (em 13 e 17 de novembro).