O Lesoto registrou nesta quarta-feira o primeiro caso de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com isso, todos os países da África passam a estar afetados pela pandemia.

A informação foi confirmada pelo Centro de Comando Nacional de Emergência (NECC) do país, que revelou que o infectado é uma pessoa que veio do Oriente Médio e que não apresenta qualquer sintoma ou sinal de problema de saúde.

Em comunicado oficial, o Ministério da Saúde se pronunciou pouco depois, apontando que o resultado positivo foi conhecido em 12 de maio, após um grupo de 81 pessoas vindas da África do Sul e Arábia Saudita terem sido testadas.

Lesoto era o único país da África sem confirmação de casos de Covid-19, mas a diferença da capacidade de fazer teste é um fator de incerteza sobre o controle da doença no continente. O reino, que está no meio do território da África do Sul, só fez 597 exames, com ajuda de laboratórios do vizinho, sendo que aguarda 301 resultados.

No total, a África registra cerca de 70 mil casos e 2,4 mil mortes, de acordo com a contagem oficial dos governos.

A ONU já se manifestou sobre a situação no continente e garantiu que, se não forem adotadas as medidas adequadas, o número de óbitos em decorrência da Covid-19 pode chegar a 190 mil. EFE

ngp/bg