Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu nesta quarta-feira o leste do Japão, com epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 100 km da costa de Ibaraki, uma prefeitura a nordeste de Tóquio, informou a agência meteorológica do país asiático (JMA).

As autoridades japonesas não ativaram alerta de tsunami, e nos primeiros minutos após o tremor não houve relatos de vítimas e danos materiais.