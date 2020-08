O número de mortes causadas pela forte explosão em Beirute aumentou para 113, informou nesta quarta-feira o ministro da Saúde do Líbano, Mohamed Hassan, enquanto os feridos se aproximam de 4 mil e dezenas de pessoas continuam desaparecidas entre os escombros.

"Foi avalizada a criação de hospitais de campanha para tratar rapidamente os feridos, e o Ministério da Saúde definirá os locais apropriados" para instalá-los, com a ajuda do Exército, disse Hassan ao término de uma reunião extraordinária do gabinete de ministros, de acordo com o canal de televisão "LBCI".