O Ministério da Saúde do Líbano atualizou nesta quarta-feira o número de mortos na explosão no porto de Beirute ocorrida no último dia 4, subindo para 181 vítimas, além das mais de 6 mil pessoas que ficaram feridas.

Uma fonte do Ministério da Saúde disse à Agência Efe que ontem um menor de idade não resistiu aos ferimentos e morreu duas semanas após a explosão.