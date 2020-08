O governo do Líbano anunciou nesta quarta-feira a prisão domiciliar dos responsáveis pelo armazenamento de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que, de acordo com as primeiras investigações, explodiram ontem no porto de Beirute, deixando pelo menos 100 mortos e milhares de feridos.

A ministra da Informação, Manal Abdel Samad, disse durante entrevista coletiva após uma reunião extraordinária do Gabinete que as "autoridades competentes" tomarão todas as medidas legais para aplicar a prisão domiciliar e monitorar os responsáveis.