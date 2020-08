As autoridades do Líbano relataram nesta quarta-feira que a grande explosão do último dia 4, no porto de Beirute, afetou 601 edifícios históricos da capital, 70 dos quais estão em risco de desabamento.

Durante entrevista coletiva, o ministro da Cultura libanês em exercício, Abbas Mortada, explicou que estes edifícios históricos, alguns dos quais são patrimônio nacional, necessitam de uma "restauração urgente" e, portanto, serão reabilitados.