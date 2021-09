O Líbano anunciou nesta sexta-feira a formação de um novo governo chefiado pelo primeiro-ministro Najib Mikati, após mais de um ano de atrasos devido à falta de consenso político e em meio à pressão da comunidade internacional pela profunda crise econômica do país.

"O governo irá se concentrar nos interesses do Líbano e iremos cooperar com qualquer um, exceto Israel, no interesse da pátria", anunciou Mikati no palácio presidencial, pouco depois da assinatura do decreto que formaliza a formação do Executivo juntamente com o presidente da República, Michel Aoun.