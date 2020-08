As autoridades libanesas anunciaram nesta terça-feira um toque de recolher noturno, que valerá da próxima sexta-feira até o dia 6 de setembro, devido a um aumento no número de casos de Covid-19 após a explosão ocorrida no porto de Beirute, que colapsou o sistema hospitalar ao deixar mais de 6 mil feridos.

O Ministério do Interior informou que o toque de recolher será implementado das 19h às 6h para os cidadãos, enquanto os estabelecimentos comerciais terão que fechar às 17h.