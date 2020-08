As autoridades do Líbano anunciaram nesta segunda-feira a prorrogação por um mês do estado de emergência em Beirute, informou o escritório do primeiro-ministro em exercício, Hassan Diab.

"O secretário-geral do Conselho de Ministros, o juiz Mahmoud Makiya, anunciou a prorrogação da declaração do estado de emergência e de suas medidas na cidade de Beirute até 18 de setembro", comunicou o gabinete de Diab.