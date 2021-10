A liberdade de imprensa no continente americano sofreu "claro retrocesso" no último ano, segundo afirmou Carlos Jornet, presidente da comissão sobre o tema da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), que inicia nesta terça-feira sua 77ª Assembleia Geral.

O representante do órgão ainda afirmou que Cuba, Nicarágua e Venezuela, em termos gerais, são os países com piores condições para o exercício do jornalismo, no entanto, o México é o mais perigoso, diante dos riscos à integridade física dos profissionais da área.