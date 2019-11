O Partido Comunista do Uruguai (PC), uma das legendas que integram a coalizão de esquerda Frente Ampla (FA), que governa o Uruguai desde 2005, comemorou em comunicado a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira.

"Este momento sintetiza a vitória da integridade e da decência sobre a revanche das oligarquias crioulas e o imperialismo norte-americano", diz a nota.

Segundo o PC, "quiseram separar Lula da vida política, mas não conseguiram nada a não ser transformá-lo em uma figura ainda mais gigantesca do que antes de privá-lo de sua liberdade".

A nota afirma ainda que o Partido Comunista uruguaio compartilha a "emoção que toma conta do povo brasileiro".

"Aqui vai então nosso grande e apertado abraço para Lula, para as companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e para todas e todos os que no Brasil lutaram sem esmorecer por sua liberdade ao longo desses mais de 500 dias", acrescenta o texto, fazendo alusão ao período em que Lula ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

A nota termina com a publicação da letra do que o partido uruguaio definiu como "hino da resistência contra a ditadura", a música "Apesar de você", de Chico Buarque. EFE

cmm/id