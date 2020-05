A italiana Silvia Romano (esq.), de 25 anos, havia sido sequestrada de um orfanato no Quênia, onde trabalhava como voluntária, por um grupo de homens armados em novembro de 2018. Neste sábado, o governo anunciou que ela havia sido libertada e, hoje, Silvia à Roma, a tempo de celebrar o dia das mães com a sua, Francesca Fumagalli (der.), que foi buscá-la no aeroporto de Ciampino. EFE/FABIO FRUSTACI