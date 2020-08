A Líbia registrou nesta segunda-feira um recorde no número de casos de infecção pelo novo coronavírus em um mesmo dia, com 309, de acordo com balanço apresentado pelo Centro Nacional de Controle de Doenças.

Segundo os dados apresentados pelo órgão, a maior parte do contágio das últimas 24 horas está em Trípoli, capital do país.

O total de resultados positivos em testes de detecção do patógeno, com os números de hoje, sobe para 5.541.

Ainda segundo o Centro Nacional de Controle de Doenças, o número de mortos em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, é de 120.

O diretor geral do órgão estatal, Badr El-Din Al-Najjar, lançou um alerta nesta segunda-feira sobre a piora na situação epidemiológica no território líbio, não apenas pela alta nos casos, mas também pela falta de estrutura.

Em meio a quase uma década de guerra no país, as unidades de saúde têm dificuldades para funcionar.

No domingo, o principal hospital da localidade de Bani Walid, uma das principais do centro-oeste da Líbia, anunciou a suspensão das clínicas ambulatoriais, depois que três meses foram infectados pelo novo coronavírus.