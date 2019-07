O político Diosdado Cabello, considerado o segundo nome mais importante do chavismo na atualidade, disse neste sábado que a Venezuela está pronta para travar uma "guerra absoluta" com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que alertou que é "provável" que "os norte-americanos" consigam entrar no país, mas terão problemas para sair.

"Nós estamos preparados hoje, de verdade, dizemos isso sem arrogância, para, se eles quiserem, uma guerra absoluta de todo o nosso povo em defesa da nossa pátria e da nossa paz", disse Cabello em um encontro entre parlamentares durante a 25ª edição do Foro de São Paulo, que está acontecendo em Caracas.