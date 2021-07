O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. EFE/Arquivo

O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negou nesta terça-feira a existência dos protestos em Cuba e afirmou que as informações divulgadas através das redes sociais fazem parte de "um evento midiático" que não tem "nada a ver com a realidade".

Em entrevista coletiva do partido, Cabello disse que as publicações sobre Cuba no domingo eram de pessoas que "estavam comemorando a Eurocopa e tiravam essas fotos como se estivesse acontecendo em Cuba, ou na Argentina, onde estavam comemorando a Copa América".