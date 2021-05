Em uma rara aparição pública durante uma manifestação de apoio à Palestina em Beirute, no Líbano, Ziad Nakhale, secretário-geral da milícia palestina Jihad Islâmica, que junto com o Hamas está engajada em uma grave escalada bélica com Israel há uma semana, disse nesta segunda-feira que essa aliança terá a "vitória" no confronto.

"Seremos capazes de permanecer firmes e alcançar a vitória, hoje você pode ver a situação do inimigo, você pode ver a situação do seu povo, eles estão aterrorizados (...) Estamos os humilhando, estamos atingindo sua arrogância e sua vaidade", disse Nakhale em um discurso.