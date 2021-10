27 out 2021

EFE Porto Príncipe 27 out 2021

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry. EFE/Arquivo

O líder da principal gangue armada do Haiti, Jimmy Cherizier, conhecido como 'Barbecue', exigiu nesta terça-feira a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry como condição para permitir a distribuição de combustível no país.

"Nossa demanda é clara, pura e simples. Nossa exigência é a renúncia do primeiro-ministro", disse o líder da gangue G9 an fanmi e alye (Grupo dos 9 em família e aliados) em uma entrevista coletiva realizada em um momento em que o Haiti está passando por uma grave escassez de combustível causada pela ação de quadrilhas armadas.