A líder da oposição Maria Kolesnikova, vencedora do Prêmio Sakharov pela liberdade de consciência. EFE/Arquivo

O tribunal distrital de Minsk, em Belarus, condenou nesta segunda-feira a líder da oposição Maria Kolesnikova, vencedora do Prêmio Sakharov pela liberdade de consciência, e o advogado da oposição Maxim Znak - acusados de terem criado e liderado uma organização extremista para tomar o poder -, a 11 e 10 anos de prisão, respectivamente.

De acordo com a organização de direitos humanos Viasna, os dois membros da presidência do Conselho Coordenador da Oposição para a transferência pacífica do poder foram declarados culpados de cometer atos contra a segurança nacional, criando e liderando uma organização extremista e conspirar para tomar o poder de forma inconstitucional.