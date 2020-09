A líder da oposição de Belarus, Maria Kolesnikova, foi detida nesta segunda-feira por um grupo de desconhecidos no centro da capital Minsk, de acordo com informações do site local "TUT.by".

"Na manhã do dia 7 de setembro, ao lado do Museu Nacional de Arte, alguns desconhecidos colocaram Kolesnikova em um microônibus no qual estava escrito 'Sviaz' (Comunicações) e a levaram para um paradeiro desconhecido", disse o portal, citando testemunhas do fato.