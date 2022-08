A líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni. EFE/Arquivo

A líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, está recebendo duras críticas no país por postar nas redes sociais um vídeo de uma mulher sendo violentada sexualmente na rua, ao mesmo tempo em que garante que haverá um país mais seguro se ela vencer as eleições gerais de 25 de setembro.

As imagens também foram compartilhadas pelo líder do partido A Liga, Matteo Salvini, e mostram uma mulher ucraniana agredida e estuprada em uma rua da cidade de Piacenza, na região central da Itália.