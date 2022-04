Héctor Llaitul, líder da Coordenadora Arauco-Malleco (CAM), uma das organizações radicais de defesa mapuche no Chile. EFE/Arquivo

Héctor Llaitul, líder da Coordenadora Arauco-Malleco (CAM), uma das organizações radicais de defesa mapuche no Chile, afirmou nesta quarta-feira que não irá dialogar com a atual ministra do Interior, Izkia Siches.

"Com essa posição que ela assume, não a consideramos uma interlocutora válida (...) Não temos a menor intenção de dialogar quando há discursos desse tipo", disse Llaitul na comunidade Buta Rincón da região da Araucanía, de acordo com a mídia local.