A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, pediu nesta terça-feira, desculpas aos seus cidadãos, mas não retirou o polêmico projeto de extradição que provocou protestos em massa nos últimos dias.

"Eu ofereço minhas mais sinceras desculpas ao povo de Hong Kong, assumo minha grande responsabilidade no conflito que foi criado", indicou a líder, que já tinha pedido perdão no último domingo, através de um comunicado após uma manifestação que contou com a participação de mais de um milhão de pessoas, onde pediram a suspensão temporária do projeto, exigindo sua retirada, além da renúncia de Carrie Lam.